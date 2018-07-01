VistaNews.ru


В Анапе горит гостиница, эвакуированы 100 человек

Сегодня, 10:46

Огонь охватил площадь в 250 квадратных метров.

В Анапе в Краснодарском крае горит гостиница. Четырёхэтажное здание на улице Песчаной загорелось сегодня утром. Очевидцы с места событий сообщают, что огонь охватил кровлю постройки. По данным экстренных служб, площадь возгорания составляет порядка 250 метров. Из здания эвакуированы почти 100 человек. О пострадавших пока ничего не сообщается. Что послужило причиной пожара, пока не известно. В настоящее время на месте работают бригады спасателей. Локализовать пожар пока не удаётся.

Ранее мы писали, что пожар произошёл в ресторане быстрого питания Burger King в Москве. На днях здесь зафиксировали возгорание. Из здания экстренно эвакуировали порядка 100 посетителей. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Мероприятия по спасению людей прошли организованно.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Во Владикавказе загорелся заброшенный гипсокартонный цех

В Ленобласти горит здание линейного отдела полиции порта

В Санкт-Петербурге горит здание автосервиса

Главное за неделю

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом паразитарных червей. Инфекции могут привести к обострению...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем