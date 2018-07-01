В Анапе горит гостиница, эвакуированы 100 человек

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Огонь охватил площадь в 250 квадратных метров.

В Анапе в Краснодарском крае горит гостиница. Четырёхэтажное здание на улице Песчаной загорелось сегодня утром. Очевидцы с места событий сообщают, что огонь охватил кровлю постройки. По данным экстренных служб, площадь возгорания составляет порядка 250 метров. Из здания эвакуированы почти 100 человек. О пострадавших пока ничего не сообщается. Что послужило причиной пожара, пока не известно. В настоящее время на месте работают бригады спасателей. Локализовать пожар пока не удаётся.

Ранее мы писали, что пожар произошёл в ресторане быстрого питания Burger King в Москве. На днях здесь зафиксировали возгорание. Из здания экстренно эвакуировали порядка 100 посетителей. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Мероприятия по спасению людей прошли организованно.