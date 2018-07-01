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В ростовском аквапарке 20 посетителей устроили драку

Сегодня, 09:57

Люди дрались не только кулаками, но и шезлонгами, и всем, что попадает под руку.

Вчера, 30 июня, в 19:30 в ростовском аквапарке «Седьмое Небо» пьяные мужчины устроили массовую драку. Они не поделили что-то с отдыхающими, в результате чего началась драка.

По словам очевидцев, конфликт не удалось не удалось уладить, около 10 человек устроили драку. В ход шли не только кулаки, но и все подручные способы.

Чрез несколько минут все «драчуны» утихомирились, но затем началась новая драка с участием 20 посетителей. Очевидцы вызвали полицейских.

Оказывается, что пьяные алкоголики-зачинщики сразу же трусливо покинули место происшествия. Кроме того, во время драки они ещё и побили девушку, которая влезла в конфликт. Характер и сложность её травм неизвестны.

Ростовские правоохранители тем временем произошедшее комментировать отказываются.

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