Взбешенный водитель избил машину соседа на парковке в Нижнем Новгороде

Сегодня, 09:41

В современных городах парковочные места - большая и, порой, неразрешимая проблема. Парковки нередко становятся местом драм, трагедий и курьезов. Запись происшествия, опубликованная в соцсети «Вконтакте» - из этого рода.

Автолюбитель из Нижнего Новгорода, выйдя во двор своего дома, обнаружил, что около его транспортного средства кто-то неудачно припарковал свой автомобиль. Возможно, даже его сосед. Взбешенный водитель вступил в схватку с авто обидчика, нанеся ему несколько ударов руками и ногами по капоту, дверям и лобовому стеклу. Выпустив пар, драчун сел в свою машину и, когда на горизонте появился его прямой конкурент по парковке, быстро уехал. Хозяин «избитого» автомобиля спустя какое-то время обнаружил вмятины на корпусе своей любимицы и разбитое лобовое стекло. Теперь он собирается, используя видеозапись, обращаться в судебные инстанции и требовать возмещения ущерба.