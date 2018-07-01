В Барнауле женщина палкой забила до смерти котёнка на глазах у прохожих

Сегодня, 09:36

Местные жители вызвали полицию, написав заявление в отношении неадекватной горожанки.

Накануне утром, 30 июня, в Барнауле во дворе одного из местных жилых домов произошло настоящее побоище, жертвами которого стали детёныши кошки. На глазах у удивлённых прохожих и жильцов дома неизвестная женщина палкой забила до смерти котёнка. Некоторые очевидцы утверждают, что жертвами неадекватной горожанки стали два новорожденных бездомных животных, которых люди подкармливали во дворе.

Дебоширка устроила разнос у мусорных баков, разбросав блюдца с едой, заботливо оставленные здесь местными жителями. Трупы жестоко убитых котят она бросила в мусорные контейнеры. Из-за действий живодёра возник скандал. Одна из женщин, ухаживающих за бездомными животными, принялась спорить со злоумышленницей и, будучи потрясённой цинизмом землячки, даже почувствовала себя плохо. Ей соседи вызвали «скорую», а вот в отношении убийцы котов жильцы написали заявление в полицию.

Судьба обращения пока не решена, правоохранители продолжают проверку, выясняя обстоятельства произошедшего. Мотивы своего поступка женщина не объяснила.

Ранее мы писали, что в Омске живодеры содрали шкуру с собаки. Животное сбежало из приюта, однако наслаждалось мирной жизнью на воле недолго. Местные жители призывают полицию принять меры к злоумышленникам.