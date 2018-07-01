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В Ростове в автомобиле взорвался баллон с монтажной пеной

Сегодня, 09:03

Водитель оставил баллон с монтажной пеной под прямыми солнечными лучами в жаркий день, что привело к взрыву.

Температура в Ростове-на-Дону уже несколько  дней достигает отметки 30 градусов. Водитель неосмотрительно оставил баллон с монтажной пеной на переднем сидении автомобиля и вышел по делам. Когда мужчина вернулся, то обнаружил, что баллон взорвался, а весь салон был покрыт герметиком. Прямые солнечные лучи разогрели вещество внутри до такой температуры, что баллон просто взорвался. В машине никого не было в тот момент, пострадавших нет.

Большинство производителей рекомендует хранить товар в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5 до +30 градусов. Также важно помнить: чем выше влажность воздуха, тем меньше срок хранения пены из-за диффузии влажного воздуха внутрь баллона, что приводит к ухудшению свойств вещества.  

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