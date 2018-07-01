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Четыре человека в Швеции пострадали во время стрельбы

Сегодня, 08:25

Неустановленные пока лица стреляли по людям возле храма.

Четыре человека в Швеции пострадали во время стрельбы. Неизвестные люди открыли огонь по людям возле храма Густава Адольфа, к югу от центра в городе Хельсингборге. Прибывшие на место происшествия правоохранители классифицировали нападение, как «попытку убийства». Область в настоящее время оцеплена. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, боевик выстрелил через стеклянную дверь в отделение местной газеты в столице штата Мэриленд в Аннаполисе и отдел новостей обстрелял пулями. Инцидент произошел 28 июня. Старший сотрудник правоохранительных органов сказал CBS Балтимор, что четыре человека были убиты в стрельбе, и у них есть подозреваемый под стражей. В офисе местного шерифа сказали, что пятеро погибли. Подозреваемый был задержан, и никаких мотивов для нападения на газету «Столичный Вестник» не обозначено.

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