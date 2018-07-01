В Пуэрто-Рико на пляж рухнул вертолет: один человек погиб, трое ранены

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В субботу возле города Рио-Гранде на северо-востоке Пуэрто-Рико упал частный JetRanger.

Подробности инцидента сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию. 1 июля в Пуэрто-Рико на пляж рухнул вертолет. Известно, что люди на земле не пострадали, однако жертв на вертолете избежать не удалось. В результате крушения один человек погиб, трое ранены. На месте происшествия работают специалисты.

Информацию проверяют и уточняют. Причина крушения вертолета пока неизвестны. Эксперты рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых поломка двигателя и нехватка топлива. Планируется проведение исследования, которое сможет точно определить причины крушения вертолета.