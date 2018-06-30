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В горах Крыма пенсионерка потерялась в тумане

Сегодня, 22:08

Женщина заблудилась, когда собирала лекарственные травы, и ей на помощь оперативно отправились спасатели. В тот же день на полуострове сбилась с ориентира еще и группа туристов, которые приехали из Белгорода.

В горах Крыма на Долгоруковской яйле пенсионерка потерялась в тумане, 67-летняя женщина проживает в Евпатории и хорошо знает горную местность, однако погодные условия помешали ей добраться до дома. Спасатели прибыли на место инцидента и помогли старушке, однако в медицинской помощи она не нуждалась.

Другие «потеряшки» оказались в районе Мангуп-Кале, где прогуливались до наступления темноты и уже не смогли выбраться без помощи специалистов. Сотрудники МЧС нашли заблудившихся туристов и оперативно направили в нужном направлении. Приезжим из Белгорода гражданам также не понадобилась помощь медиков.

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