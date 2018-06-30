Потерявшую память бабушку отправили в психиатрическую клинику с фан-зоны для болельшиков

Сегодня, 22:04

В Ростове-на-Дону футбольные болельщики, находившиеся на территории фан-зоны, обратили внимание на бабушку, которая совсем не походила на фанатку футбола. Старушка бродила среди людей и просила помощи.

Прохожие пытались расспросить женщину, кто она и откуда, но та совершенно ничего не помнила и на вопросы ответить не смогла. Посетители вызвали карету скорой помощи.

Медики осмотрели потерявшую память бабушку и передали спецбригаде, которая доставила ее в психиатрическую клинику. Когда получится установить личность женщины, ее передадут родственникам.