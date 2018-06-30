Алтайская прокуратура выгнала отдыхающих детей с турбазы

Сегодня, 21:33

Прокуратура Чойского района потребовала выселения с турбазы «Солнечное сияние» отдыхавших там детей из Томска. Дети были переданы родителям.

Об этом факте сообщила прокуратура Алтайского края на своем сайте. Прокурорская проверка установила факты нарушения законодательства в части отдыха и оздоровления детей. 28 подростков-томичей и 15 ребят из Новосибирской области были вынуждены досрочно прервать свой отдых.

При проверке оказалось, что турбаза не значится в реестре организаций, которым разрешено заниматься организацией отдыха детей по Алтайскому краю.

На турбазе не исполнялись требования по безопасности детей во время их оздоровления. Были нарушены санитарно-эпидемиологические требования. Как следствие, питание детей угрожало их здоровью и жизни.

Кроме того, лица, которые сопровождали детей, не имели доверенностей от их родителей.

Правоохранительные органы не были поставлены в известность руководителями турбазы, о том что дети прибыли на отдых.

По данным проверки было возбуждено административное дело в отношении руководства турбазы.