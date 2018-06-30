Труп женщины обнаружили в Степной протоке в Улан-Удэ

Сегодня, 21:13

Сегодня днем в Степной протоке прохожие заметили плывущий по течению труп женщины.

Это произошло в районе садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «20 лет Победы». О случившемся сообщили спасателям. Они выловили тело погибшей.

Полиция установила позднее личность несчастной: это 35-летняя жительница села Поселье Иволгинского района. Женщина утонула во время купания. Родственники опознали ее.

Экспертиза установит причину смерти, но пока можно предположить, что женщине могло стать плохо в воде, и произошла остановка сердца.

Необычно то, что тело погибшей не опустилось на дно, а продолжало плыть по течению. Обычно утопленники погружаются на дно, так как воздух из легких вытесняется водой. Поэтому средняя плотность тела оказывается больше плотности воды. А через несколько дней труп утопленника обычно всплывает из-за углекислого газа, который вырабатывается в процессе жизнедеятельности бактерий. Средняя плотность тела тогда становится меньше плотности воды.