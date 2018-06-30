В Липецкой области найдена еще одна часть метеорита

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Падение Липецкого метеорита произошло 21 июня, поисковики и по сей день находят новые части от космического объекта.

По словам специалистов, занимающихся поисками найденные фрагменты даются дорогой ценой. За 33 километра удалось отыскать лишь один фрагмент.

Новая найденная часть метеорита в Липецкой области уже шестая, которую обнаружила поисковая команда.

Параметры взорвавшегося космического тела были опубликованы NASA. Взрыв произошел на высоте 27 километров, а мощность взрывной волны оценивается в три миллиона килограммов в тротиловом эквиваленте. Инородное тело имело скорость полета 15 километров в секунду. До входа в атмосферу размер космического объекта составлял не менее 3 метров.

Взрыв был слышен как в Липецкой области, так и в близлежащих регионах.