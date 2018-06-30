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В Воронеже с 5 этажа выпала молодая девушка

Сегодня, 18:29

Она держалась за оконную раму и висела, а затем сорвалась.

Как рассказывают местные жители, данный инцидент произошёл сегодня, 30 июня, в Воронеже на улице Баррикадной. Там в 17:34 по местному времени очевидцы позвонили 112 и заявили, что молодая девушка выпала из окна 5 этажа.

Люди рассказали, что пострадавшая сначала висела и держалась за подоконник руками, а затем попросту сорвалась.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и бригада медиков. Удалось ли девушке выжить – остаётся неизвестным. Также непонятно, кто виновен в произошедшем и есть ли основания полагать, что трагедия произошла не по вине самой пострадавшей.

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