Фанаты Noize MC устроили беспредел на его концерте в Екатеринбурге

Сегодня, 18:00

Из-за очень большого ажиотажа многим поклонникам не хватило места на концерте. Чтобы лицезреть его, люди взбирались на различные возвышения и крыши прилегающих домов и даже на остановки общественного транспорта.

Прошлой ночью состоялся концерт известного музыканта Ивана Алексеева, также известного под псевдонимом Noize MC. Рэпер выступал в Екатеринбурге на фестивале Ural Music Night. Фанаты Ивана решили устроить беспредел и подебоширить в честь концерта своего любимого музыканта.

В интернет была выложена видеозапись, на которой видно, как два десятка молодых людей покоряют крышу здания министерства культуры, чтобы увидеть своего любимого музыканта. Более того, на улице Малышева недалеко от места, где проходил концерт, фанаты Ивана устроили пробку, которая состояла из машин и людей.

В результате затора было заблокировано движение транспортного потока.