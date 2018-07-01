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В Ленобласти две гражданки Нигерии устроили драку за долг в $2,9 тысячи

Сегодня, 02:45

В Шушарах произошел инцидент – 44-летняя жительница Нигерии оплатила своей подруге билеты на ЧМ, авиабилеты и отель.

Но когда попыталась вернуть средства, получила от собеседницы, не деньги, а травму. Как сообщили СМИ, в Ленобласти две гражданки Нигерии устроили драку, причиной которой являлся долг в размере $2,9 тысячи.

ЧП произошло в отеле Hilton, в поселке Шушары. Нападавшая должница скрылась с места происшествия.

После случившегося нигерийка поехала в травмпункт, который находится в Пушкине. Ей предоставили медпомощь после того, как пострадавшая показала паспорт болельщика.

Доктора не нашли серьезных угроз здоровью, но диагностировали у нее дисторсию – при данной болезни разрываются связки, которые к счастью, не влияют на функцию спинного мозга.

Правоохранители ведут проверку по факту случившегося инцидента. Нападавшую нигерийку пока что не нашли.

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