Тюменец шокирован опасными развлечениями детей на пятом этаже

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В Тюмени происходит много трагических случаев, при которых страдают, а порой и погибают дети. В большинстве такие происшествия случаются из-за окон, которые родители оставляют открытыми по собственной невнимательности.

29 июня случился страшный инцидент – из второго этажа многоквартирного дома выпала 2-летнаяя малышка. Казалось бы, такие случаи должны научить родителей следить за своими «чадом». Оказалось, что им безразлична судьба своих наследников. Тюменец, который стал свидетелем неприятного зрелища, шокирован равнодушием родителей детей на улице Пермякова.

По словам мужины из соцсети "ВКонтакте", именно на этой улице он собственными глазами видел, как из окна на пятом этаже летели вниз игрушки и другие предметы. Дети таким образом себя «развлекали», пока парень, который был возле них, на это никак не отреагировал.

Автор данного сообщения говорит, что он был шокирован опасными развлечениями детей на пятом этаже и со своей девушкой был вынужден подняться в квартиру, из которой выглядывали дети, и поговорить с молодым человеком. Затем, по словам автора, парень все же закрыл окно и собрал на улице предметы, которыми бросались дети из окна своей квартиры.

В Тюмени ведется прискорбная статистика падений малышей из окон. За прошлый месяц было зарегистрировано три падения, из которых одной девочке выжить не удалось. В другом случае ребенок получил серьезные переломы и травмы.