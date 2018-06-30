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В Благовещенске неадекватный дебошир громил машины

Сегодня, 14:53

Ранним утром субботы 30 июня жители домов по улице Театральной Благовещенска проснулись от криков и шума.

Выглянув в окно, очевидцы стали свидетелями безобразной сцены. Неизвестный мужчина призывал выйти и сразиться с ним, при этом неадекватный дебошир громил чужие машины.

Пострадала машина «Жигули», по капоту которой скакал незнакомец. Спрыгнув с машины, он зачем-то разбил боковое стекло автомобиля.

Затем он залез на Toyota, а после того, как хозяйка машины потребовала уйти, он разбил лобовое стекло.

Мужчина, по свидетельству очевидцев, орал о какой-то начинающейся революции, призывая людей оставить город. Горожане кричали из окон, пытаясь образумить неадекватного дебошира.

Унять буйного хулигана удалось полицейским, которых вызвали к месту проишествия благовещенцы. Мужчину скрутили и увезли в отделение полиции. По данному факту начато расследование.

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