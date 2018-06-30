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В Барнауле появился эксгибиционист

Сегодня, 12:57

Мужчина показывает свои половые органы в подъезде. В городе это уже далеко не первый случай.

В сообщениях в социальных сетях указывается, что эксгибиционист появился в Барнауле в районе улицы Малахова. По словам очевидцев, вчера, 29 июня, около 15:20 он показал свой пенис прохожим на восьмом этаже дома номер 120. Кто именно увидел половые органы голого мужчины, пока что не известно.

По словам местных жителей, эксгибиционист имеет среднее телосложение. Рост у него не большой – в районе 170 сантиметров. Мужчина загорелый с короткими волосами. Его возраст 30-35 лет. В день происшествия он был одет в синие джинсы и серую футболку.

Стоит отметить, что в Барнауле данный случай эксгибиционизма уже далеко не первый. Недавно правоохранители задержали 55-летнего мужчину, который собирался показать несовершеннолетней девочке свои половые органы.

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