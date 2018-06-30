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«Голодные игры»: Ашан свел с ума покупателей подарками

Сегодня, 12:32

В Подмосковье любители «шары» устроили драку из-за акции, которая проводилась Coca-Cola в «Ашане Марфино».

Очевидцы рассказывают, что суматоха появилась после того, как компания известной газировки под конец акции сократила центры выдачи призов. В этих местах, как говорит свидетель инцидента, начались «Голодные игры». Ведь действительно, Ашан в Одинцовском районе будто бы свел с ума покупателей подарками.

Люди, которые создали очередь перед магазином, не хотели пропускать более «наглых» халявщиков, вследствие чего в толпе начинались драки и толкотня.

Coca-Cola в качестве призов представила мячи, футболки и стаканы. Особо «предприимчивые» продавали призы, полученные после обмена баллов. Мяч, по словам очевидцев, в Ашане стоил 500 рублей.

Мало того, пострадал и сам гипермаркет. Посетители пооткручивали крышечки от Coca-Cola, а когда акция подходила к концу, они разорвали коробки с призами и утащили все, что там было. Событие сняли на видео.

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