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Под Владивостоком бродячий пёс истерзал 6-летнего мальчика

Сегодня, 11:35

Мальчик получил сильные травмы, и его госпитализировали.

Данный инцидент произошёл под Владивостоком, в пригороде, неподалёку от продуктового магазина на улице 4-й Ключ. Там сегодня, 30 июня, по предварительным данным, отец шёл со своим ребёнком. В один момент бродячий пёс набросился и истерзал малыша. Мужчина еле успел оттянуть агрессивную собаку.

В итоге, 6-летнего мальчика госпитализировали в ближайшую больницу в срочном порядке.

Сейчас по факту случившегося местные правоохранители проводят ряд проверок, после которых будет принято процессуальное решение.

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