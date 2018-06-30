В Чите требуют закрыть сайт для тех, кто мечтает убить своих учителей

Сегодня, 11:08

Правоохранители считают, что данный ресурс может побудить определённую группу людей к совершению противоправных действий.

В Чите разгорелся скандал вокруг сайта, где имеется раздел под названием «Для тех, кто мечтает убить своих учителей». На данный ресурс обратили внимание сотрудники УМВД России по Забайкальскому краю, которые обратились в прокуратуру Ингодинского района Читы с просьбой принять меры прокурорского реагирования в случае выявления нарушений действующего законодательства.

В ходе проведения проверки работники надзорного ведомства установили, что речь действительно идёт о побуждении к совершению противоправных действий по отношению к определённой категории лиц. Доступ к сообществу является свободным, вступить в него могут в том числе несовершеннолетние дети. В этой связи прокуроры обратились в суд с ходатайством о блокировке указанного сайта. Результаты рассмотрения обращения обещают довести до общественности.

Ранее мы писали, что YouTube заблокировал канал смеявшегося над трагедией в Кемеров блогера. Пранкер Евгений Вольнов потерял контроль над собственной страницей на видеохостинге после многочисленных жалоб возмущённых пользователей.