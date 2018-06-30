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«Шальная попа»: мужчина шокировал голыми ягодицами жителей Ростова

Сегодня, 10:42

29 июня «отлично» прошла пятница у одного ростовчанина, который был замечен в позе «калача» на брусчатке донской столицы. Даже жара не помешала сладкому сну «тусовщика».

Пользователи сети в основном были возмущены тем, что «шальная попа» мужчины, отгулявшего непростую, по всей видимости, ночь, оказалась на виду у жителей Ростова. Своими голыми ягодицами «отдыхающий» смутил многих прохожих, особенно женщин.

Юзеры социальных сетей считают, что это яркий пример того, что население деградирует. Некоторые даже пошутили, назвав мужчину «опечаленным немецким болельщиком». Но нашлись и те, кто пожалел спящего ростовчанина.

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