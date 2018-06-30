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Есть пострадавшие: В Якутии на мель сел огромный теплоход

Сегодня, 10:28

Некоторые пассажиры судна получили ушибы и переломы.

В Якутии огромный теплоход «Метеор» двигался из Якутска в посёлок Сангал. В один момент он сел на мель. В местном Минздраве рассказали, что в авария случилась в 135 километрах от Якутска. Сообщение в центр катастроф поступило в районе 13:00 по местному времени, или же в 7 утра по московскому времени.

На борту теплохода «Метеор» в момент происшествия было около 45-50 человек. По предварительным данным, на борту есть люди с ушибами и переломами. Сейчас Центр медицины катастроф сформировал медицинскую бригаду врачей, которая отправится на место происшествия. Среди медиков есть врач-анестезиолог-реаниматолог, фельдшер и травматолог.

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