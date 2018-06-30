Змея забралась на оконную раму, чтобы полакомиться птенцами на крыше

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Шон Гордон собирался выходить из дома, как заметил нечто странное на двери. Змея непонятный образом забралась на оконную раму, что напомнило мужчине птицу.

Шон Гордон намеривался выгулять собаку ранним утром в городе Уэйк Форест в Северной Каролине, но заметил краем глаза кое-что необычное. На оконной раме с наружной стороны находилась змея. Мужчина успел заснять, как пресмыкающееся пыталось забраться в его дом. «Как хорошо, что я решил прогуляться с собакой самостоятельно, а не попросил жену», - рассказал в интервью мужчина.

В видеозаписи на Facebook Шон рассказал, что на крыше его дома находится птичье гнездо. Мужчина уверен, что змея пыталась полакомиться птенчиками и попробовала залезть на крышу с помощью крыльца. Семья Гордонов предполагает, что рептилию привлёк корм, который они оставляли для пернатых. В прошлом дом уже терроризировала змея, которая пыталась забраться по травяной сетке, из-за чего Шону пришлось её разрезать. «Змея довольно агрессивна. Я уверен, что это один и тот же зверь», - заявил Гордон.