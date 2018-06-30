«Битва шоферов»: в Новосибирске подрались водители автобусов

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Инцидент случился на площади Кирова. Два «Шумахера» устроили гонку на дороге, которая закончилась «кулачным боем».

30 июня перед пассажирами автобусов №4 и №60 развернулась «битва шоферов», в которой подрались водители данных автобусов. Как рассказывают очевидцы инцидента в Новосибирске, «баталию» начал водитель автобуса №4. Все началось с остановки "Училище", где инициатор происшествия спровоцировал водителя второго автобуса на совершение неправомерных маневров на дороге.

По итогу «гонки» 2 водителя решили разобраться «по-мужски»: после отказа в беседе водитель автобуса №60 избил своего коллегу прямо в кабине автотранспорта. От таких ударов шофер вывалился на асфальт.

Мнения новосибирцев по поводу данного инцидента в этот раз не раз не разделились, практически все уверены, что таких «горе-гонщиков» надо пожизненно лишать прав.

Кстати, это уже не первый случай драки на дороге в Новосибирске. До этого два автомобилиста устроили «лихие 90-е» после того, как попали в ДТП в Советском районе. Местные жители таким случаям уже даже не удивляются.