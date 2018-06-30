«Цвет настроения синий»: В Омске на видео сняли драчунов-дорожников

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Дорожные рабочие, вместо укладывания асфальта, решили устроить «кулачный бой» прямо на рабочем месте. Всему виной «кнут» от властей города, которые заставили переделывать недобросовестно выполненную работу в дождь.

В пятницу 29 июня в Омске сняли на видео драчунов-дорожников - они сцепились из-за нежелания переделывать работу, которую забраковали власти и жители города. Как отмечают свидетели данного инцидента, у сотрудников дорожной службы явно был «Цвет настроения синий» - их предположение подтвердили очевидцы события.

Ранее, на ул. Съездовской недобросовестные рабочие укладывали асфальт прямо в воду. «Был, да всплыл» - именно так выглядела конечная работа участка дороги, асфальт на котором продержался всего 5 часов. Власти пообещали наказать нерадивых работников "Стройсервиса" и заставить переделать работу.