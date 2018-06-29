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Еще весной инспекторы закрыли 30 ТЦ в области, так как не соблюдались правила безопасности. По всей России начались тщательные проверки после сгоревшей кемеровской «Зимней вишни».

В Ростове закрыли три торговых центра из-за нарушений пожарной безопасности. Сюда попали «Талер», «Левенцовский» и «Плаза», и приостановили работу они со вчерашнего дня, 28 июня. В официальных сообществах представители ТРЦ уже написали о «временном» закрытии, однако на самом деле неизвестно, начнут ли они работать вновь.

Так, торговый центр «Плаза» должен уже открыться 30 июня, а «Талер» и «Левенцовский» сообщили, что закрыты на пару дней из-за технических неполадок. Дату открытия они не назвали, но пообещали позже рассказать.

25 марта случился пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Из-за халатности «верхушки» и огромных нарушений правил пожарной безопасности погибли 64 человека, из которых большая часть детей.