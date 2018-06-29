«SOS! Пожар!»: В Москве из Burger King эвакуировали 100 посетителей

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Запах дыма чувствуется на втором этаже. Инцидент произошел в центре столицы в Климентовском переулке, информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Сегодня, 29 июня, в Москве из Burger King эвакуировали около 100 посетителей, причиной чему стал пожар. Сигнал SOS поступил из Климентовского переулка. По предварительным данным, информация о возгорании проверяется специалистами. Отмечается, что запах дыма ощущается на втором этаже здания. Пока неизвестно, получил ли кто-то из посетителей кафе травмы.

Burger King представляет собой ресторан фастфуда, который активно конкурирует с самым известным заведением такого характера McDonald's. В кафе в любое время суток и в любой день находится не меньше ста любителей бургеров.