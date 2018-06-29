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В Лондоне горит многоэтажный дом, который не могут потушить

Сегодня, 18:47

Известно, что возгорание началось в одной из квартир, однако успело охватить приличную часть небоскреба.

В Лондоне, в восточной части города горит многоэтажный дом. Сейчас пытаются ликвидировать огонь 35 пожарных, однако из-за жаркой погоды и сильного ветра они не могут этого сделать.

Пока мало известно о происшествии, кроме того, что все началось с квартиры на 12-м этаже. По поводу пострадавших информации нет.

Чуть больше года назад, 14 июня, в столице Великобритании также был пожар в многоэтажке, однако там были жертвы – 82 человека погибли.

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