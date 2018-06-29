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«По-приколу»: В Орехово-Зуеве подростки-вандалы уничтожили клумбу

Сегодня, 18:42

Летние каникулы прекрасное время для детских шалостей, которые зачастую расходятся с нормами законодательства, что и продемонстрировали школьники в Подмосковье.

В Орехово-Зуеве подростки-вандалы уничтожили клумбу возле одного из частных домовладений. Затем, когда дети уже были пойманы, то признались, что им было просто «по-приколу» вытащить все цветы из земли и погрузить их на садовую тачку. Такая неуемная энергия могла быть использована в благих целях. Школьники не учли, что за их действиями бесстрастно наблюдает камера наружного наблюдения. В небольшом городе найти вандалов не заставило большого труда.

Правда, к разбору «полетов» хозяин клумбы не стал привлекать правоохранителей. Он сообщил, что побеседовал с детьми, после чего они признали свою ошибку. В социальных сетях жители Подмосковья пишут, что из-за «оптимизации» детских летних лагерей, дети целый день предоставлены себе и поэтому их игры иногда заходят за грань закона.

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