В Польше ребенок задохнулся в стиральной машинке

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Простая игра детей в «прятки» по итогу закончилась трагедией для семьи. Врачам не удалось спасти малыша.

В городе Слупск в Польше, трехлетний ребенок задохнулся в стиральной машине. Малыш играл с сестрой в игру, пока родители спали. Мальчик решил спрятаться и выбрал не лучшее место. Когда сестра обнаружила его – она не смогла открыть дверцу машинки. Разбудила родителей, а те уже позвонили в скорую.

Ребенка несколько часов пытались вытащить с «того света», но все тщетно. Он скончался от удушья. Как прокомментировали врачи, в стиральной машинке было недостаточно кислорода, что и повлекло летальный исход.

Родителей могут привлечь к уголовной ответственности по статье «непреднамеренное убийство».

В мае этого года ребенок из Якутии также пострадал от этого устройства. Женщина развешивала белье, а когда вернулась – дочка уже была бездыханна. Она захлебнулась.