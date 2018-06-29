VistaNews.ru


В Польше ребенок задохнулся в стиральной машинке

Сегодня, 17:47

Простая игра детей в «прятки» по итогу закончилась трагедией для семьи. Врачам не удалось спасти малыша.

В городе Слупск в Польше, трехлетний ребенок задохнулся в стиральной машине. Малыш играл с сестрой в игру, пока родители спали. Мальчик решил спрятаться и выбрал не лучшее место. Когда сестра обнаружила его – она не смогла открыть дверцу машинки. Разбудила родителей, а те уже позвонили в скорую.

Ребенка несколько часов пытались вытащить с «того света», но все тщетно. Он скончался от удушья. Как прокомментировали врачи, в стиральной машинке было недостаточно кислорода, что и повлекло летальный исход.

Родителей могут привлечь к уголовной ответственности по статье «непреднамеренное убийство».

В мае этого года ребенок из Якутии также пострадал от этого устройства. Женщина развешивала белье, а когда вернулась – дочка уже была бездыханна. Она захлебнулась.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Москве эвакуировали гостиницу из-за стиральной машины

Украинка на заработках в Польше осталась без руки

В Петербурге младенец чуть не погиб при падении со стиральной машины

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

"Болезни съедят людей изнутри": Апокалипсис наступит в июне 2019

«Пророк Судного дня» говорит, что ждать гибели миру осталось меньше года....

Рекомендуем