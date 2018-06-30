В Москве клиент выбросил темнокожую проститутку из окна за плохой секс

Сегодня, 05:30

По факту дикого случая столичные правоохранители уже начали проверку. Пострадавшая с множественными переломами лежит в больнице.

В Москве клиент выбросил темнокожую проститутку из окна второго этажа за плохой секс. В настоящее время известно, что гражданин Киргизии, посетивший столицу, арендовал квартиру в одном из спальных районов. Вечером мужчине захотелось интима и он обратился по объявлению в эскорт-агентство с просьбой прислать к нему девушку с экзотической внешностью.

Мужчина остался недоволен сексом. Он сначала высказал путане все, что о ней думает, а затем, внезапно схватил и выкинул в окно. Затем «турист» сделал еще два звонка. Один в скорую помощь, а второй в эскорт-агентство, с требованием заменить ему девушку за те же деньги. Телефонограмма в полицию была послана из больницы, куда девушка была госпитализирована с переломом ноги и позвоночника. Подозреваемый пытался доказать, что девушка выпала из окна сама, пока он мылся в душе.