VistaNews.ru


Жительница Химок получила ожоги 90% тела в сауне фитнес-центра

Сегодня, 17:18

29 июня стало известно о том, что в торговом центре «Вива», который находится в Северном Бутово, произошел ужасный инцидент. Девушка после посещения финтес-центра попала в больницу. Виной случившегося стал неисправный ультрафиолетовый свет в сауне.

Жительница Химок получила ожоги в сауне фитнес-центра. 27-летнюю девушку немедленно госпитализировали в НИИ СП имени Н.В. Склифосовского, после чего в правоохранительные органы поступило сообщение о пострадавшей женщине. Диагноз, который озвучили врачи - "фотодерматит 90% поверхности тела".

Представители закона начали проверку по факту данного инцидента. О ее результатах станет известно позже.

Ранее стало известно о том, что в Бутово реализуют программу профилактики вредных привычек. Активисты помогают курильщикам бросить пагубную привычку взамен на яблоки.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Башкирии 6-летняя девочка получила ожоги ведром кипятка

Жительница Перми вызвала полицию из-за неприятного запаха в торговом центре

В Нижневартовске женщина выпала из окна перинатального центра

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

"Болезни съедят людей изнутри": Апокалипсис наступит в июне 2019

«Пророк Судного дня» говорит, что ждать гибели миру осталось меньше года....

Рекомендуем