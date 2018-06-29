Жительница Химок получила ожоги 90% тела в сауне фитнес-центра

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29 июня стало известно о том, что в торговом центре «Вива», который находится в Северном Бутово, произошел ужасный инцидент. Девушка после посещения финтес-центра попала в больницу. Виной случившегося стал неисправный ультрафиолетовый свет в сауне.

Жительница Химок получила ожоги в сауне фитнес-центра. 27-летнюю девушку немедленно госпитализировали в НИИ СП имени Н.В. Склифосовского, после чего в правоохранительные органы поступило сообщение о пострадавшей женщине. Диагноз, который озвучили врачи - "фотодерматит 90% поверхности тела".

Представители закона начали проверку по факту данного инцидента. О ее результатах станет известно позже.

Ранее стало известно о том, что в Бутово реализуют программу профилактики вредных привычек. Активисты помогают курильщикам бросить пагубную привычку взамен на яблоки.