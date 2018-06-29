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Расстройство от невыразительной игры национальной сборной, повлекло за собой и потерю значительной суммы для 34-летнего уроженца Шанхая.

Китайский болельщик забыл в московском кафе сумку со 132 тыс. рублей. Мужчине не удалось достать билет на стадион и он решил посмотреть матч Чемпионата мира по футболу в заведении общественного питания с телевизором. Неизвестно, сколько литров пива выпил за два часа болельщик, но ушел он из кафе, оставив сумку с деньгами на спинке стула.

Когда через короткое время китаец вспомнил о своих вещах и вернулся в кафе, то администрация заведения лишь развела руками. Никто им не передавал забытую вещь. На место происшествия прибыли столичные правоохранители, однако им оставалось, лишь начать проверку. К сожалению, в кафе не велось видеонаблюдения. О том, все ли свои сбережения потерял китайский болельщик, не сообщается.