В центре Архангельска эксгибиционист забрался на памятник Ленину

Сегодня, 15:43

Неизвестный мужчина вышел на городскую площадь, разделся догола, покорив постамент «вождю».

За считанные минуты эксгибиционист привлек к себе внимание нескольких нарядов полиции Архангельска. Стражи порядка не стали интересоваться, зачем мужчина забрался на памятник Ленину, свернув «цирк» в центре города с помощью раздвижной лестницы и физической силы.

Источник фото: портал «НД 29»

Оказавшись в карете дежурившей скорой, архангельский эксгибиционист направился на обследование в психиатрическую лечебницу.