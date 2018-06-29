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В Разметелево власти «забыли» труп старушки в опечатанной квартире

Сегодня, 15:23

Скелет женщины обнаружили под грудами мусора посреди жилища, о чем рассказали сотрудники правоохранительных органов. Соседи пожаловались на странный запах, после чего спецслужбы прибыли на место происшествия.

В Разметелево местные власти «забыли» труп старушки в опечатанной квартире, которая также была заколочена гвоздями еще в прошлом году. Женщина находилась в розыске, ее искали родственники, однако все это время пенсионерка находилась в собственном жилище. Старушка страдала от «синдрома Плюшкина» и заполняла квартиру различного рода отходами со свалки.

По скелету пенсионерку опознали, и теперь труп будет направлен в местный морг. По какой причине погибшую женщина заперли в квартире, которая затем была опечатана – не сообщается. Правоохранители инициировали дальнейшие разбирательства.

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