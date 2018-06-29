В Сургуте «шаурмэны» устроили массовую драку стульями

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Сотрудники «Армянской шаурмы» устроили массовую драку. Побоище прозошло прямо в центре города – на проспекте Мира.

Видео, которое попало в сеть, фиксирует тот факт, что «шаурмэны» устроили массовую драку стульями. Всего «драчунов» было больше десяти. В своих баталиях работники не постеснялись взять даже палки из заведения.

Как стало известно, несколько мужчин сейчас находятся в больнице после полученных повреждений во время драки.

Официальные причины массового «побоища» неизвестны, но как сообщил источник, драка случилась на фоне конфликта двух предпринимателей, которые вызвали «подмогу» в виде друзей и сотрудников.