VistaNews.ru


В Сургуте «шаурмэны» устроили массовую драку стульями

Сегодня, 14:36

Сотрудники «Армянской шаурмы» устроили массовую драку. Побоище прозошло прямо в центре города – на проспекте Мира.

Видео, которое попало в сеть, фиксирует тот факт, что «шаурмэны» устроили массовую драку стульями. Всего «драчунов» было больше десяти. В своих баталиях работники не постеснялись взять даже палки из заведения.

Как стало известно, несколько мужчин сейчас находятся в больнице после полученных повреждений во время драки.

Официальные причины массового «побоища» неизвестны, но как сообщил источник, драка случилась на фоне конфликта двух предпринимателей, которые вызвали «подмогу» в виде друзей и сотрудников.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Великобритании посетители паба устроили эпичную массовую драку

В Тихом океане участники круиза устроили кровавую бойню на борту лайнера

В Чувашии предотвратили хулиганскую драку 72 человек

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

"Болезни съедят людей изнутри": Апокалипсис наступит в июне 2019

«Пророк Судного дня» говорит, что ждать гибели миру осталось меньше года....

Рекомендуем