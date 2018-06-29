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Ведущий «Пятницы» нашел в ставропольском супермаркете тараканов

Сегодня, 12:17

Для того, чтобы вскрыть «подноготную» супермаркетов, магазинов цветов и шашлычных, ведущие пошли на крайние меры устроились в эти места на работу.

 

Итак, оказалось, что ведущий «Пятницы» нашел в ставропольском супермаркете тараканов, которые беспощадно ползали по продуктам, которые в дальнейшем покупают люди. Мало того, ведущий Антон обнаружил куриные крылья в мисках на проходе, к которым работникам данного магазина не было никакого дела. А на овощи с плесенью парню вообще посоветовали не обращать внимания, один продавец даже сказал, что ему «все равно» на испорченные продукты. На мясе в данном магазине нет срока годности, а продавцы, пренебрегая здоровьем покупателей, берут его голыми руками.

С цветочным рынком дела обстояли не так радужно, как хотелось бы. Оказывается, что вовсе не обязательно по мнению продавцов, продавать свежие цветы и цены придумываются «с потолка».

В шашлычной ведущего удивили отсутствием перчаток при приготовлении, а присутствие собачей еды на кухне с человеческой, тоже никого не смущает.

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