В Татарстане горит свалка

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Площадь пожара уже охватила более 2,5 тысяч квадратных метров. Спасатели уже выехали на ликвидацию огня.

Пожар начался на свалке твердых бытовых отходов, которая расположена в Лениногорске в Татарстане. Сотрудники спасательной службы сообщили, что угрозы распространения возгорания на близлежащие поселки нет. Для тушения свалки на место происшествия выдвинулись 27 пожарных и 9 единиц техники: бульдозеры, цистерны, водовозы. До ближайшего города расстояние 7 км, однако огонь уже удалось локализировать. Полигон был открыт в 2003 году. На данный момент свалка распростерлась на 13 гектаров.