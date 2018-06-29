«Река трупов»: В Аскинском районе Башкирии вымерла вся рыба

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Шоковая картина поджидала аскинских сельчан утром 29 июня. Заглянув в реку Тюй, рыболовы обнаружили сотни мертвых тушек различных рыб.

«Река трупов» была усеяна маточными щуками, язями и голавлями. Так как река Тюй является единственным водоемом в Аскинском районе Башкирии, расстройству местных жителей нет предела, ведь у них вымерла вся рыба.

Сотрудники Росприроднадзора республики прибыли для установления причины отравления. Шокированые сельчане требуют незамедлительного установления личности виновника ЧП и привлечения его к ответственности.