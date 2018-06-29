VistaNews.ru


«Река трупов»: В Аскинском районе Башкирии вымерла вся рыба

Сегодня, 10:19

Шоковая картина поджидала аскинских сельчан утром 29 июня. Заглянув в реку Тюй, рыболовы обнаружили сотни мертвых тушек различных рыб.

«Река трупов» была усеяна маточными щуками, язями и голавлями. Так как река Тюй является единственным водоемом в Аскинском районе Башкирии, расстройству местных жителей нет предела, ведь у них вымерла вся рыба.

Сотрудники Росприроднадзора республики прибыли для установления причины отравления. Шокированые сельчане требуют незамедлительного установления личности виновника ЧП и привлечения его к ответственности.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Свердловской области в природном парке нашли свалку собачьих трупов

Река в Шиловском районе потопила селянам мост

На левом берегу Новосибирска нашли десятки трупов разделанных собак

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

"Болезни съедят людей изнутри": Апокалипсис наступит в июне 2019

«Пророк Судного дня» говорит, что ждать гибели миру осталось меньше года....

Рекомендуем