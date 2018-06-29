В Пермском крае вышедшая из берегов река затопила несколько поселков

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У людей утонули куры и овцы, на дороге застряла скорая помощь с пациентом. На месте ЧП работали сотрудники МЧС, инциденты зафиксированы в Шахарово и Купчик Суксунского и Чердынского районов соответственно.

Как проинформировали сотрудники ГУ МЧС России в Пермском крае, река, вышедшая из берегов, затопила несколько поселков. Подъем уровня воды в ручье произошел из-за грозового фронта и обильных осадков. В результате пропускная способность трубопровода была превышена, что спровоцировало розлив. Отмечается, что вода поднялась на 2 метра.

Инцидент не был критичным, потому эвакуация населения не потребовалась. Уровень воды снизился в течение часа, вода не успела попасть в дома. Спасатели провели очистку трубы от мусора.