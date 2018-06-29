В Томской области охотятся на устроившего погром медведя

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Разрешение на отстрел животных уже выдано. Медведь залез в дом охотника, устроил погром и съел всю еду.

В Колпачевском районе Томской области медведь проник в дом охотника, который в то время ушел по делам. На той территории находится лесозаготовительная база, на которой расположены и домики для рабочих. Охранник живет на базе круглый год, иногда уезжая на выходные. В то время, как рабочих не было на месте, один из сотрудников зашел в домик, чтобы забрать какие-то инструменты, и обнаружил погром. Медведь съел продукты, раскидал вещи и испортил мебель. На устроившего погром хищника уже охотятся.

Затем животное двинулось ко второму дому, но не смогло открыть его, лишь сломав дверной замок. Охотоведы и зоологи рассказали, что на территории базы орудовали двое медведей, так как на земле было несколько разных следов. Возможно, что животные были там в разное время дня. Медведя, который проник в дом, скорее всего застрелят. Это связано с тем, что когда медведь знает, что в каком-то месте можно найти еду, он будет возвращаться туда снова и снова.