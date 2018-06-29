Рейс Красноярск-Москва задержали на 4 часа

Сегодня, 07:22

По словам администрации аэропорта, самолет задерживается, поэтому рейс состоится только в 12:30 вместо 7:40.

Рейс Y7 108 «Красноярск-Москва» (Домодедово) должен был взлететь еще в 7 утра по местному времени, однако судно задержалось, и теперь пассажирам придется ждать еще несколько часов. Администрация авиакомпании заверила, что на данный момент все пассажиры проходят регистрацию, а затем будут ожидать самолета, который задержали на 4 часа.

Ранее сообщалось, что данную авиакомпанию штрафовали на несколько тысяч рублей из-за того, что она постоянно задерживает рейсы. Многие недовольны услугами компании, ведь некоторые опаздывают на важные встречи и пересадки не другие лайнеры. Только в 2017 году за несколько месяцев компания задержала несколько самолетов, в том числе и из города Красноярска.