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В Калмыкии произошел взрыв бытового газа

Сегодня, 20:25

В результате недавнего инцидента пострадали как минимум два человека, один из которых получил ожоги 40% тела. Открытое горение оперативно ликвидировано, о чем сообщают сотрудники МЧС, прибывшие по вызову в поселок Малые Дербеты.

В Калмыкии произошел взрыв бытового газа примерно в 16:30, соответствующее сообщение было отправлено на пульт в спецслужбы. Повреждено в результате происшествия несколько квартир, расположенных в двухэтажном многоквартирном доме, выбиты стекла и разрушены межкомнатные перегородки, о чем рассказали очевидцы.

В данный момент пострадавшие находятся с медучреждении, среди них – владелец квартиры, где собственно и произошел взрыв, а также 15-летняя девочка. Причины и обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают спасатели и медики. Владельцам поврежденных квартир предоставлены временные пункты размещения, газоснабжение в доме перекрыто, электричество также отключено в некоторых подъездах.

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