В Пскове пенсионерка-живодёрка и её внучка избивали голубей прутьями

Сегодня, 20:00

Пожилая женщина намеренно рассыпала корм во дворе одного из домов на улице Байкова, а потом бросалась на привлечённых едой птиц.

Через время к такому живодёрству решили присоединиться ещё двое жителей Пскова пенсионного возраста. Очевидицу этого действа поразило наслаждение пожилых людей от избиения голубей. Удары прутьев приводили к тому, что у несчастных птиц оказалось много травм, в некоторых случаях приведших к летальному исходу.

Однако нашлись те, кто решил остановить живодёрство, угрожая вызовом полиции. По словам местных жителей, это не первый подобный случай. Ранее на одну девушку с верхнего этажа упал замученный голубь, весь опутанный нитками и скотчем. На тот момент птица была ежё жива, однако быстро скончалась. Пользователи Сети резко высказались в отношении таких живодёров, отметив, что это слишком жестоко – бросаться на тех, кто не может никак ответить и не понимает, в чём виноват.