VistaNews.ru


В Пскове пенсионерка-живодёрка и её внучка избивали голубей прутьями

Сегодня, 20:00

Пожилая женщина намеренно рассыпала корм во дворе одного из домов на улице Байкова, а потом бросалась на привлечённых едой птиц.

Через время к такому живодёрству решили присоединиться ещё двое жителей Пскова пенсионного возраста. Очевидицу этого действа поразило наслаждение пожилых людей от избиения голубей. Удары прутьев приводили к тому, что у несчастных птиц оказалось много травм, в некоторых случаях приведших к летальному исходу.

Однако нашлись те, кто решил остановить живодёрство, угрожая вызовом полиции. По словам местных жителей, это не первый подобный случай. Ранее на одну девушку с верхнего этажа упал замученный голубь, весь опутанный нитками и скотчем. На тот момент птица была ежё жива, однако быстро скончалась. Пользователи Сети резко высказались в отношении таких живодёров, отметив, что это слишком жестоко – бросаться на тех, кто не может никак ответить и не понимает, в чём виноват.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Мюнхене кормление голубей обойдется любителям птиц в тысячу евро

В Нижегородском Кстово голубей привязали к проводам

В Москве подозрительный мужчина рассыпает отправленный корм для птиц

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

ДНК анализ: Трехпалая мумия пришельца из Перу оказалась человеком из будущего

Останки загадочных существ принадлежат эволюционировавшим людям из будущего....

Рекомендуем