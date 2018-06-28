В Крыму девушка едва не погибла от аллергии и укуса осы

Сегодня, 18:59

Спасатели Алуштинского отряда «Крым-Спас» своими действиями сберегли ей жизнь.

Сегодня в Крыму спасали девушку от аллергии и укуса осы. Пострадавшая едва не погибла от необычного яда насекомого. Крымские спасатели сохранили жизнь 19-летней девушке, которая пострадала укуса насекомого - осы. В урочище «Долина привидений» группа туристов не смогла оказать квалифицированную помощь пострадавшей. Девушка испытала анафилактический шок и не смогла самостоятельно противостоять осе. В 11:50, на оперативный пульт спасателей поступило сообщение о нужной поддержке. Туристку доставили на осмотр к специалистам, где ей помогли и дали рекомендации на будущее.

Первая помощь при укусе осы выглядит совсем несложно. В этом точно помогут специальные рекомендации. Первым делом место укуса намазать продуктов, в составе которого есть кислота (апельсин, яблоко, измельченный корень петрушки, лимон, лист подорожника или каланхоэ). Далее смазать рану спиртом, водкой, йодом или бриллиантовым зеленым. Приложить холод к ране. Далее важно принять таблетку от развития аллергии. Следует показаться врачу.