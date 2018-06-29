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Волгожан хотели накормить «дохлятиной» вместо колбасы

Сегодня, 02:45

27 июня правоохранительными органами был задержан автомобиль, который доставлял тушу коровы, умершей естественным путем на мясокомбинат.

Данное задержание готовилось представителями порядка в течение нескольких недель. Подозреваемыми в данном преступлении оказались два предприятия под Вологдой. Названия данных производителей, которые хотели накормить волгожан «дохлятиной» вместо колбасы, не раскрывают, пока идет следствие.

Документы, которые удалось изъять полиции при задержании, свидетельствовали о полном соответствии животного всем санитарным нормам. Стало известно, что мертвое животное привезли из юга страны. Их автомобиль задержали рядом с Сосновским сельским поселением.

Ветеринары утверждают, что употребление продуктов с мертвыми животными может привести к летальному исходу.

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