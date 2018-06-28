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В ДНР пытались подорвать гумконвой из России

Сегодня, 16:47

В Иловайске подорвали знак, который был установлен в честь освобождения города от украинской армии.

Представители ДНР заявили, украинские силовики пытались подорвать гумконвой из России, но опоздали - машины, которыми доставляли детское питание и лекарства, были уже практически на въезде в Донецк. «Удар» на себя принял памятный знак в виде медали «За оборону города».

Сейчас на месте ЧП работает следствие ДНР. По информации представителей республики, подобный инцидент с начала 2014 года происходит в 78-й раз.

Ранее в 2016 году, недалеко от места происшествия, поставили памятник гуманитарному конвою в виде «Белого КамАЗа».

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