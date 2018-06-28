«Безбилетник»: Змея проехалась на лобовом стекле автомобиля

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Лейрд Малер был очень удивлён, когда на лобовом стекле его машины появилась гремучая змея. Пресмыкающееся не пожелало оставлять автомобиль и спряталось под капотом.

Лейрд Малер ехал по бульвару Шеа в Аризоне в понедельник утром, когда случайно заметил «безбилетника» на лобовом стекле своего автомобиля. Мужчина признаётся, что сначала подумал, что это был грызун или ящерица, но как только животное появилось целиком, то стало понятно, что это была змея. К счастью, Лейрд не нашёл трещину, ведущую в салон, так что вздохнул с облегчением и снял на видео, что происходит. «Я понимал, что нахожусь за рулём. Мне нельзя было поддаваться панике, чтобы не попасть в аварию, но кто бы мне поверил, что я проехался со змеёй, если бы я не задокументировал это?» - объясняет Малер.

Найдя место для парковки, Лейрд Малер остановился и попытался вытащить змею из-под стеклоочистителя, однако та очень крепко обернулась вокруг дворников и заползла в двигатель. Мужчина открыл капот и попытался отыскать зверька. «Я не хотел оставлять такое милое создание в ловушке в моей машине», - прокомментировал действие Лейрд.