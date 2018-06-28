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Клиентка подбросила работникам прачечной живую змею

Сегодня, 14:28

Работники были шокированы, когда вместо благодарности за выполненный заказ в них бросили живую змею.

Записи видеонаблюдения в магазине показали, что женщина вошла в прачечную «Pressing Matters» на улице Дьюка в Беркенхеде, Великобритания, около 8:30 утра, чтобы поговорить с сотрудниками. Женщина попросила персонал отыскать её платье, поскольку она потеряла номерок. После того, как клиентка сложила все вещи в пакет, она вытащила из него живую змею и перекинула за ограду. Линда Джонс, владелица прачечной, стала свидетелем инцидента благодаря видеокамерам и вышла поинтересоваться, что происходит.

«Я видела, как она вытаскивала что-то из своей сумки, но работники были заняты и не заметили, как женщина перекинула змею за прилавок. Я спросила у посетительницы, что случилось, но она подошла к двери и сказала, что ошиблась прачечной. Сначала я подумала, что это была игрушка, но змея начала двигаться», - описывает произошедшее Линда. Фрэнк Паркинсон, друг владелицы, поймал змею и отвёз её в зоомагазин. Он сказал, что животное было около 75 см, здоровое и очень дружелюбное. Фрэнк собирается забрать змею к себе и держать её в качестве домашнего питомца после всех медицинских проверок. Женщину, которая подбросила змею, так и не удалось найти и выяснить, зачем она это сделала.   

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